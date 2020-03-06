Britanya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başbakanı'nın kızlarını kaçırdığı ve eşini tehdit ettiğine dair bulgulara ulaştı

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Britanya'da mahkeme, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Yöneticisi Muhammed bin Raşid el-Mektum'un çocuklarını kaçırdığına ve eşini "korkutmaya çalıştığına" dair bulgulara ulaştı.

Hâkim, bulguların potansiyel olarak el-Mektum'um Britanya anayasasının ve uluslararası yasaları ihlal ettiğini gösterebileceğini ifade etti.

The Guardian'ın aktardığına göre mahkeme 70 yaşındaki şeyhin kendi kızlarının farklı ülkelerden kaçırılmasını organize ettiği, onları hapsettiği ve özgürlüklerini elinden aldığına karar verdi.

Dört ayrı görgü tanığına dayandırılan 34 sayfalık raporda İngiltere ve Galler Aile Yüksek Mahkemesi'nden Sir Andrew McFarlane, 2000 yılında Britanya'nın Cambridge kentinde ortadan kaybolan Prenses Şamsa ve 2018'de, 32 yaşındayken Hint Okyanusu'nda Hindistanlı komandolar tarafından alıkonan Prenses Latife'nin Raşid el-Mektum'un emriyle zorla Dubai'ye döndürüldüğünü belirtti.

McFarlane'in bulgularının, BAE-Britanya ilişkilerini kötü etkilemesi bekleniyor.

Raşid el-Mektum'a daha önce bu konularla ilgili birçok suçlama yöneltmiş ancak kanıt bulunamamıştı. Raşid el-Mektum'un bulgulara rağmen yine de ceza alması beklenmiyor.