Britanya Başbakanı olunca kazancı azalan Boris Johnson'ın arkadaşları anlattı: Bir dadı tutmaktan bile endişe duyuyorlar

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın yakın çevresi, Johnson'ın başbakan olduktan sonra kazancının azaldığını söyledi. Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın yeni doğan bebekleri için dadı masraflarını karşılaşmak konusunda bile endişeleri olduğu iddia edildi.

The Mirror'ın aktardığı habere göre, Boris Johnson başbakan olmadan önce The Daily Telegraph'ta köşe yazarlığı, konuşmacılık ve parlamenterlik yaparken yılda yaklaşık 350 bin sterlin kazanıyordu. Başbakan olduktan sonra ise Johnson'ın yıllık kazancı 150 bin sterline geriledi.

Johnson ve Carrie Symonds çiftinin bu yıl dünyaya gelen çocukları Wilfred'in bakımı dışında, Britanya Başbakanı'nın eğitim masraflarını karşıladığı 5 çocuğu daha olduğu için maddi anlamda endişe duyduğu belirtildi.

Johnson'ın The Times'a konuşan bir arkadaşı, "Boris, diğer bütün başbakanlar gibi çok kötü hizmet görüyor. Bir kahyaları yok yalnızca temizlikle ilgilenen bir kişi var. Bebekleri için bir dadı tutmaktan bile endişe duyuyorlar. Downing Sokağı yaşamak için güzel bir yer değil. Elysee Sarayı ya da Beyaz Saray kadar büyük değil." dedi.