Britanya Başbakanı May ve Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker Brexit anlaşmasının reddi sonrası görüşecek

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’ın, günün ilerleyen saatlerinde bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.



Schinas, görüşmeyi May’in talep ettiğini söyledi ve görüşmenin ne kadar belirleyici olacağını bilmediğini ekledi. Bu görüşme, basına yansıyan mesajlaşmalar dışında, Brexit anlaşması oylaması sonrasında ikili arasındaki ilk görüşme olacak.



May, 29 Mart’taki termin süresi öncesinde, anlaşmasız bir Brexit’i engellemek içiçn iki tarafın da kabul edeceği bir anlaşma yapmak istiyor. Bununla birlikte, çoğu muhalefet partisinin herhangi bir görüşme gerçekleşmeden önce bu seçeneği masadan kaldırmasını şart koşmasına rağmen, May, bloğu bir anlaşma olmaksızın bırakma olasılığını reddetti. Basında çıkan haberlerde, AB'nin Brexit için son süreyi uzatmaya hazır olabileceğini iddia etmesine karşın, hem Brüksel hem de Londra böyle bir eylemin gerekli olmayacağını duyurdu.

(DHA)