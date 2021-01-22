Britanya Başbakanı Johnson: Yeni Koronavirüs varyantının daha ölümcül olduğunu gösteren kanıtlar var

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan yeni Koronavirüs varyantının daha ölümcül olabileceğini gösteren ilk kanıtlar olduğunu söyledi.

Veriler, hükümete brifing veren Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu'ndaki bilim insanları tarafından değerlendirildi. Tüm kanıtlar bir 'ön aşamada' olduğu belirtildi.

Mutasyon geçiren virüsün diğer varyantlardan daha kolay yayılabileceği kanıtlanmış, dünya genelinde yeni varyanta karşı önlemler alınmıştı.

Yeni varyant ilk olarak eylül ayında İngiltere'nin Kent şehrinde tespit edildi. O zamandan beri yeni varyant, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da virüsün baskın versiyonu haline geldi ve 50'den fazla ülkeye yayıldı.

Johnson, bugün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Daha hızlı yayılmaya ek olarak, yeni varyantın daha yüksek bir ölüm oranıyla ilişkili olabileceğine dair bazı kanıtlar var gibi görünüyor. Büyük ölçüde bu yeni varyantın etkisi."