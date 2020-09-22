Britanya Başbakanı Johnson, yeni Koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmayla, yeni Koronavirüs önlemleri konusunda milletvekillerine bilgi verdi.

İngiltere'nin "tehlikeli bir dönüm noktasına geldiğini" söyleyen Başbakan Johnson, yeni önlemlerin ve kısıtlamaların 6 ay süreyle uygulanabileceğini belirtti.

Hükümetin yeni önlemlerine göre, Perşembe gününden itibaren barlar, publar, restoranlar akşam saat 22.00'de kapanacak ve açık oldukları sürede sadece masalara hizmet verecek. Böylelikle kalabalıkların oluşması engellenecek.

Hizmet ve perakende satış sektörlerinde çalışanlar maske takacak. Kurallara uymayan iş yerlerine ceza kesilecek.

Düğünlere en fazla 15 kişi katılabilecek. Bu kural bütün yetişkin kapalı salon spor karşılaşmaları ve faaliyetleri için de gerekli olacak.

Konferans ve spor karşılaşmaları gibi etkinliklerin Kasım ayında yapılması planlanan açılışı ertelenecek.

Muhalefetten eleştiri ve destek

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer da bugün Başbakan Johnson'un yeni önlemleri açıklaması öncesi, hükümeti "kontrolü tamamen kaybetmekle" suçlayan bir konuşma yaptı.

Keir Starmer, test ve izleme sisteminin tamamen çöktüğünü ve bakımevlerinin korunamamasının tam bir skandal olduğunu söyledi.

Starmer, Başbakan Johnson'ı "ciddi olmamak ve yetersiz kalmakla" suçladı.

Muhalefet, Koronavirüs için alınacak önlemlere destek vereceğini belirtiyor.

Ülkede Temmuz ayı ortalarında 500'lere inen günlük yeni vaka sayıları son günlerde 5 bine yaklaştı.

Buna karşılık son verilen günlük Koronavirüs ölümlerinin salgının başından bu yana en düşük düzeyinde olduğunu gösteriyor.