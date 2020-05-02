Britanya Başbakanı Johnson ve nişanlısı Symonds, yeni doğan oğullarına verdikleri ismi açıkladı

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds, yeni doğan bebeklerine Wilfred ismini verdiklerini duyurdu.

Çift, ayrıca ilk kez bebeklerinin resmini halk ile paylaştı.

Boris Johnson'ın dedesinin ismi Osman Kemal Wilfred Johnson'dı. Britanya liderinin büyük dedesi ise Osmanlı İmparatorluğu'nun son dahiliye nazırı Ali Kemal'di.

Kısa süre önce Covid-19'u yenen Boris Johnson, çarşamba günü oğlunun doğumu için tekrar hastaneye gitmişti.

Johnson ve Symonds çifti, geçen aylarda "yazın başında bebek beklediklerini" duyurmuştu. Başbakanlık sözcüsü doğumdan sonra yaptığı açıklamada bebeğin sağlıklı bir biçimde dünyaya geldiğini ifade etmişti.