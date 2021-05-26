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Dünya

Britanya Başbakanı Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'un düğün tarihi belli oldu

26 Mayıs 2021 00:00

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds düğünleri için tarih verdi. Çift, 30 Temmuz 2022'de dünya evine girmeyi planlıyor.

Boris JohnsonCarrie SymondsBritanya Başbakanı
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