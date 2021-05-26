Britanya Başbakanı Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'un düğün tarihi belli oldu

56 yaşındaki Boris Johnson ile 33 yaşındaki kız arkadaşı Carrie Symonds, 30 Temmuz 2022'de dünya evine girecek. Johnson-Symonds çiftinin arkadaşlarına ve ailelerine davetiye gönderdiği bildirildi.

2019'da nişanlanan çift, Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

Johnson'ın Britanya Başbakanı olması sonrası başbakanlık konutuna taşınan ikili, evlenmeden konuta geçen ilk çift olmuştu. Symonds, Johnson'ın partisinin eski iletişim sorumlusuydu.

Johnson, Symonds'un 29 Nisan 2020'de dünyaya getirdiği çocuğuyla beşinci kez babalık sevincini yaşamıştı.

27 yıl evli kaldığı Marina Wheeler'dan dört çocuğu olan Boris Johnson, 2018 yılının Eylül ayında eşinden ayrılmış, 2020'nin başında da boşanmıştı.