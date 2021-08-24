Britanya Başbakanı Johnson: Taliban sözleriyle değil yaptıklarıyla değerlendirilecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson, öncülük ettiği toplantıda, "Taliban sözleriyle değil yaptıklarıyla değerlendirilecektir" diye konuştu.

Johnson'ın Afganistan'daki krizi görüşmek üzere yaptığı çağrı üzerine sanal olarak düzenlenen G7 Liderler Zirvesi başladı. Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıya, ABD, İtalya, Fransa, Almanya, Japonya, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin yanı sıra NATO ve BM Genel Sekreterleri de davet edildi.

Britanya tarafından yapılan açıklamada, G7 liderlerinin, Afgan halkının yanında olma ve mültecilere insanı yardım desteğinin artırılmasına yönelik çözümleri görüşeceği belirtilerek, Afganistan'da son 20 yılda elde edilen kazanımları korumak için, özellikle kız çocuklarının eğitimi, kadın ve azınlıkların haklarının korunması konusunda taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, görüşmelerin, Kabil Havalimanı’ndaki tahliye çabalarına ilişkin devam eden işbirliğini, Afganistan için daha istikrarlı bir geleceğin güvence altına alınmasını ve herhangi bir yeni hükümetin uluslararası yükümlülüklere uymasını sağlamak için uzun vadeli çalışmaları kapsayacak şekilde ayarlandığı belirtildi.

"Ortak bir yaklaşım üzerinde anlaşmamız hayati önem taşımaktadır"

Toplantı öncesinde açıklamada bulunan Johnson ise, "İlk önceliğimiz, vatandaşlarımızın ve son 20 yılda çabalarımıza yardımcı olan Afganların tahliyesini tamamlamaktır. Ancak bir sonraki aşamaya baktığımızda, uluslararası bir topluluk olarak bir araya gelmemiz ve ortak bir yaklaşım üzerinde anlaşmamız hayati önem taşımaktadır" dedi.

Johnson, "Bu nedenle acil krize müdahalemizi koordine etmek, Afgan halkına olan bağlılığımızı yeniden teyit etmek ve uluslararası ortaklarımızdan ihtiyacı olanları destekleme taahhütlerine uymalarını istemek için G7'yi acil bir toplantıya çağırdım" ifadelerini kullandı.

"Taliban sözleriyle değil yaptıklarıyla değerlendirilecektir"

"Ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte, insan haklarını ve son 20 yılda elde edilen kazanımları korumak için her türlü insani ve diplomatik aracı kullanmaya devam edeceğiz" diyen Johnson, "Taliban sözleriyle değil yaptıklarıyla değerlendirilecektir" dedi.

Johnson'dan 5 maddeli çözüm

Johnson, Afganistan'daki krizi ele almak için 5 maddelik bir planı olduğunu açıklayarak, söz konusu maddelerin, "doğrudan yükümlülüklerimiz olan kişilere hemen yardım etmek", "kendimizi herhangi bir terör tehdide karşı korumak", "insani yardım ve kalkınma yardımı yoluyla bölgedeki Afgan halkını desteklemek", "ihtiyacı olan Afganları yerleştirmek için güvenli ve yasal yollar bulmak" ve "yeni Afgan rejimiyle uyumlu bir şekilde başa çıkmak için net bir plan geliştirmek" olduğunu belirtti.

Taliban, tahliyelerin 31 Ağustos'tan sonraya uzamasını istemiyor

Taliban'ın, devam eden tahliyelerin 31 Ağustos tarihine kadar tamamlanmasını istediği ve G7 liderlerinin "uzatma" yönündeki isteklerinin kabul edilmeyeceği belirtildi.

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, "Kabil'deki güvenlik riskinin her geçen gün daha tehlikeli hale geldiği" konusunda uyarıda bulunarak, "herkesin ülkeden çıkarılamayacağını" belirtti.