Britanya Başbakanı Johnson, Koronavirüs kısıtlamalarının hafifleme sürecinin "karmaşık" olduğunu kabul etti

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri hafifletilirken yaptığı açıklamaların "karışık" olduğunu kabul etti. Johnson, salgında normalleşme aşamasının "Evde kal" çağrısından daha karışık bir süreç olduğunu söyledi.

Mail on Sunday gazetesine yazdığı yazıda Boris Johnson, Covid-19 önlemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar değiştirilirken ve bir sonraki aşamaya geçilirken daha karışık mesajların verilmesinin gerektiğini söyledi. Johnson, "İngillizlerin bu konudaki iyi kavrayışına güvendiğini" belirterek şimdiye kadar halkının koydukları kuralları takip etmelerinden ötürü mutlu olduğunu dile getirdi.