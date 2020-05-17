Britanya Başbakanı Johnson, Koronavirüs kısıtlamalarının hafifleme sürecinin "karmaşık" olduğunu kabul etti

Johnson, Mail on Sunday için yazdığı yazıda şunları söyledi:
"Enfeksiyon oranını düşürdüğümüze ve şu an daha az enfekte olan insan kaldığına göre bazı insanlar işe dönebilir. İş verenler, sendikalar ve kurumlarla güvenli iş yeri için uzun görüşmeler yaptık. Evden çalışamayacak insanların iş yerlerine güvenle gitmeleri için Covid-19 güvenlik önergeleri oluşturduk.
Mesaj şu: Evden çalışabiliyorsanız çalışın fakat çalışamıyorsanız işe gidin. Mümkünse toplu taşımayı kullanmayın, mümkün değilse kullanın"
Öte yandan Başbakanlık yeni aşının bulunması için çalışan laboratuvara çalışmaların hızlandırılması için 93 milyon sterlin verdiğini açıkladı. Oxfordshire'daki aşı araştırma merkezinin ülkenin aşı çalışmalarında ana etmen olması bekleniyor.