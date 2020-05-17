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Dünya

Britanya Başbakanı Johnson, Koronavirüs kısıtlamalarının hafifleme sürecinin "karmaşık" olduğunu kabul etti

"Evden çalışabiliyorsanız çalışın fakat çalışamıyorsanız işe gidin; mümkünse toplu taşımayı kullanmayın, mümkün değilse kullanın"

17 Mayıs 2020 12:25

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri hafifletilirken yaptığı açıklamaların "karışık" olduğunu kabul etti. Johnson, salgında normalleşme aşamasının "Evde kal" çağrısından daha karışık bir süreç olduğunu söyledi. 

Mail on Sunday gazetesine yazdığı yazıda Boris Johnson, Covid-19 önlemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar değiştirilirken ve bir sonraki aşamaya geçilirken daha karışık mesajların verilmesinin gerektiğini söyledi. Johnson, "İngillizlerin bu konudaki iyi kavrayışına güvendiğini" belirterek şimdiye kadar halkının koydukları kuralları takip etmelerinden ötürü mutlu olduğunu dile getirdi.

Johnson, Mail on Sunday için yazdığı yazıda şunları söyledi: 

"Enfeksiyon oranını düşürdüğümüze ve şu an daha az enfekte olan insan kaldığına göre bazı insanlar işe dönebilir. İş verenler, sendikalar ve kurumlarla güvenli iş yeri için uzun görüşmeler yaptık. Evden çalışamayacak insanların iş yerlerine güvenle gitmeleri için Covid-19 güvenlik önergeleri oluşturduk. 

Mesaj şu: Evden çalışabiliyorsanız çalışın fakat çalışamıyorsanız işe gidin. Mümkünse toplu taşımayı kullanmayın, mümkün değilse kullanın"  

Öte yandan Başbakanlık yeni aşının bulunması için çalışan laboratuvara çalışmaların hızlandırılması için 93 milyon sterlin verdiğini açıkladı. Oxfordshire'daki aşı araştırma merkezinin ülkenin aşı çalışmalarında ana etmen olması bekleniyor.

 

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