Britanya Başbakanı Johnson: İtalya gibi olmaktan 2-3 hafta gerideyiz

Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 233 olduğu Britanya'nın 2-3 hafta sonra 5 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği İtalya gibi olacağını söyledi. Johnson, Britanya'nın sağlık sisteminin İtalya'nınki gibi boğulabileceğini söyledi.

Britanya'daki son Koronavirüs vakalarını değerlendiren Johnson, Britanyalılara seslenerek "Eğer birlikte hareket etmezsek, salgını yavaşlatmak için birlikte çaba göstermezsek Britanya Ulusal Sağlık Sistemi, İtalya gibi boğulmaya başlayacak" dedi.

İtalya'nın çok iyi bir sağlık sistemi olduğunu söyleyen Johnson, "Buna rağmen doktorlar ve hemşireler aşırı yoğunluktan dolayı tükenmiş durumda" dedi.

Johnson, Britanya'da hükûmetin Koronavirüs mücadelesinde ilk planladığı "sürü bağışıklığı" yönteminin tepki çekmesi ve uzmanların riske dair utanmasının ardından cuma günü ülkede barların, restoranların, tiyatroların ve okulların kapatıldığını açıklamıştı.

Britanya'da 5 binden fazla Koronavirüs vakası bulunuyor.