Britanya Başbakanı Johnson'ın nişanlısıyla çıktığı Karayipler tatili hakkında soruşturma

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds ile 2019 yılında Noel tatili için gittiği Karayipler tatilini kimin ödediği konusunda soruşturma başlatıldı.
The Guardian'da yer alan habere göre, Parlamento Standartlar Komiseri, parlamento üyelerinin davranış kodunda muhtemel bir ihlali soruşturduklarını söyledi.
Komiserin soruşturulduğu açıkladığı ihlalin, Britanya dışı seyahatleri kapsayan bir maddeyle ilgili olduğuna işaret edildi.
Boris Johnson ve partneri Carrie Symonds'ın Karayipler'de geçirdiği Noel ve yeni yıl tatilinin parasının kimin ödediği geçen yıl şubat ayında parlamentoda tartışma konusu olmuştu.