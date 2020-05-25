Britanya Başbakanı Johnson'ın karantina kurallarına uymadığı iddia edilen baş danışmanı Cummings: Pişman değilim

İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle istifası istenen Başbakan Boris Johnson’ın baş danışmanı Dominic Cummings, yaptıklarından pişmanlık duymadığını açıkladı.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Cummings, 27 Mart-14 Nisan tarihleri arasında ne yaptığını Başbakana anlattığını ve Johnson’ın kendisinden bunları kamuoyuna da açıklamasını istediğini belirterek uzun uzun olanları anlattı.

Karısının ve kendisinin Covid-19 belirtileri gösterdiği için çocuklarına bakım sorununu çözmek üzere anne ve babasının evine gitme kararı aldığını belirtti.

Gidişiyle ilgili Başbakanla konuşmamasının hata olduğunu kabul eden Cummings, koronavirüs testi olmadığını açıkladı.

Medyada çıkan yanlış haberler nedeniyle tehditlere maruz kaldığını belirtti, kısıtlamalara karşı olduğu sonucunun çıkarılmasının da yanlış olduğunu kaydetti.

Danışmanını savunan açıklamalarda bulunan Johnson da Cummings’i görevden alması yönünde baskıyla karşı karşıyaydı.

Hem muhalefet partileri hem de Muhafazakar Partili bazı milletvekilleri Cumming’in istifasını istiyordu.

Cummings'in, koronavirüs önlemlerinin en sıkı tutulduğu ve hastalık belirtilerini gösterenlerin kesinlikle evden çıkmaması gerektiği bildirilen dönemde, hastalanan eşi ve çocuğuyla birlikte Londra'dan 424 kilometre mesafede, anne, babası ve kız kardeşinin bulunduğu Durham'a gittiği ortaya çıkmıştı. Haberi ilk olarak Guardian ve Mirror gazeteleri vermişti.

Durham'a gittiğini doğrulayan Cummings, eşinden sonra kendisinin de hastalanması ihtimaline karşı 4 yaşındaki oğullarının bakıma ihtiyacı olabileceğini düşünerek ailesinin yanına gittiğini, ancak orada diğer aile fertlerinden ayrı bir mekanda karantinada kaldıklarını söylemiş, hükümet sözcüleri de ısrarla bunun kuralların ihlali anlamına gelmediğini ifade etmişlerdi.

Durham polisi, Cummings’in babası ile konuşup ziyaretle ilgili bilgi aldığını, ancak koronavirüs ile ilgili herhangi bir tavsiyede bulunmadığını açıkladı.