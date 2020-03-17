Britanya Başbakanı Johnson'ın babası Koronavirüs önlemlerine kafa tuttu: Bara gitmem gerekiyorsa giderim

Britanya Başbakanı Boris Johnson 'un babası Stanley Johnson , oğlunun Koronavirüs tedbiri kapsamında dün yaptığı 'sosyal uzaklaşma' çağrısına uymayacağını ve bara gitmeye devam edeceğini söyledi.

ITV'de yayımlanan 'This Morning' programına katılan 79 yaşındaki Stanley Johnson, yeni tip Koronavirüs salgınına ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu. Stanley Johnson, dün Britanya Başbakanı olan oğlu Boris Johnson'ın virüse karşı tedbir almak amacıyla halkı kalabalık ortamlardan uzak durmaya ve sosyal uzaklaşmaya çağırmasına rağmen bara gitmeyi devam edeceğini belirterek "Eğer bara gitmem gerekiyorsa tabiki de gideceğim" dedi.

Stanley Johnson, stüdyodaki bir konuğun 'Neden gitmeniz gereksin ki?' sorusuna ise 'müşterilerin barları bir anda terk etmesinin işletmeler için kötü olduğunu' söyleyerek yanıtladı.

Johnson ayrıca, bu tavsiyelerin özellikle 70 yaş üzerindekiler, kronik hastalıkları olanlar ve hamile kadınlar için önem arz ettiğini vurgulamıştı. Britanya'da şimdiye kadar 1.543 Koronavirüs vakası görülürken, 55 kişi de hayatını kaybetti.