Britanya Başbakanı Johnson: Çözüm için Taliban'la çalışabiliriz

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Afganistan için "bir çözüm bulmak" adına Taliban'la birlikte çalışabileceğini söyledi.

Johnson, Britanya hükümetinin acil durum komitesi Cobra'yla yaptığı toplantının ardından "Havaalanında durumun istikrara kavuştuğunu görüyoruz" dedi.

Britanya Başbakanı "Dün 1000 dolayında kişiyi tahliye ettik. 1000 de bugün ve bunların bir çoğu Britanya'ya geri dönme hakkı olanlar ve bir çoğu Afganistan yeniden iskan ve yardım programı altında geliyor" diye konuştu.

Boris Johnson, gerekirse Afganistan için "bir çözüm bulmak" adına Taliban'la çalışacağını da sözlerine ekledi.

Johnson, "Halkımıza Afganistan'da bir çözüm bulmak için siyasi ve diplomatik çabalar - tabii ki gerekirse Taliban ile birlikte çalışma da sürecek- devam edecek" dedi.