Britanya Başbakanı Johnson, Covid-19 temaslı olduğu için tam karantinaya girecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson ile Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid'le temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya girecek.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, dün Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Sağlık Bakanı Javid'in bir gün önce görüştüğü Johnson ve Sunak, kendilerini evde tecrit edecek.

Boris Johnson, tecrit süresince bakanlarla uzaktan toplantılar yapmaya devam edecek.

Başbakanlık ofisinden yaklaşık 2,5 saat önce yapılan açıklamada, Johnson ve Sunak'ın, günlük olarak test edilecekleri ve bu nedenle karantinaya girmek zorunda kalmayacakları bir pilot programa katılacakları belirtilmişti.

Muhalefet, 'pilot program'a itiraz etti

Muhalefet partileri, "Onlar için bir kural ve geri kalanımız için başka bir kural" olduğu gerekçesiyle bu uygulamaya karşı çıkmıştı.

Gelen tepkilerin ardından bu pilot uygulamadan vazgeçildi.

Günlük vaka sayısı 50 binin üzerinde

İngiltere'de dün 54 bin 674 Covid-19 vakasının tespit edilmiş, 41 kişi de hayatını kaybetmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Covid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty de Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu. (AA)