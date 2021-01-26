Britanya Başbakanı Johnson: Acıyı hesaplamak çok zor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülke genelinde Covid-19 kaynaklı ölümlerin 100 bini aştığı açıklandığı gün, ilgili bakanlar ve sağlık danışmanlarıyla yaptığı toplantı sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Ölümlerin 100 bin 162'ye ulaştığını belirten Johnson, "Acıyı hesaplamak çok zor" diyerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Salgının sona ermesinin ardından ülke genelinde hayatını kaybedenler için anma düzenleneceğini söyledi:

"Krizi atlattıktan sonra Birleşik Krallık bundan dersler çıkaracak ve gelecekleri olası salgınlar için hazırlığını yapacaktır."

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BBC Türkçe'nin aktardığına göre; ülkenin en yetkili tıbbi danışmanı Prof. Chris Whitty ise, Koronavirüs vakalarının zirveye ulaştıktan sonra düşüşe geçtiğini ancak dikkat etmeye devam etmek gerektiğini söyledi. "Rahatlamanın zamanı değil" uyarısında bulundu. Hastanelerde 35 binden fazla Koronavirüs hastasının tedavi gördüğü bilgisini verdi:

"Bazı bölgelerde sayıların hafifçe düştüğünü görüyoruz ancak bazı bölgelerde rakamlar ikna edici değil. Can kaybı ise çok yüksek bir zirvede durdu. Gerçekçi olmalıyız, gelecek iki haftada bı sayı da yavaşça düşüşe geçecek."

Ülkede Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozunu 6 milyon 853 bin 327 kişi vurulurken 472 bin 446 kişi iki dozu da vuruldu.

Basın toplantısında, son günlerde tartışılan ülkeye girişte otellerde kalınması gibi ek önlemlerle dair bir bilgi ise verilmedi. Sadece mutasyona uğrayan yeni varyantın yayılmayı hızlandırdığı bilgisi hatırlatıldı.