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Dünya

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve sevgilisi Carrie Symonds bebek bekliyor

Geçen haftalarda ayrı yaşadığı eşinden boşanan Johnson, Symonds ile nişanlandı

01 Mart 2020 07:52

T24 Dış haberler

Geçen haftalarda 2 yıldır ayrı yaşadığı eşinden resmi olarak boşanan Britanya Başbakanı Boris Johnson yeniden baba olmaya hazırlanıyor. Johnson'ın sevgilisi Carrie Symonds bebek haberini ve nişanlandıklarını Instagram hesabından duyurdu. 

Başbakanlık konutunda birlikte yaşayan çift bebek bekledikleri haberini verdi. Johnson ve Symonds'ın bebeğinin yazın başında doğması bekleniyor. 

Eski Muhafazakâr Parti üyesi ve çevre aktivisti Carrie Symonds ile Boris Johnson'ın ilişkisi geçen yıl ortaya çıkmıştı. 

Johnson'ın sevgilisi bebek haberini Instagram hesabında duyurdu.

Johnson ve Symonds'ın nişanlandıkları da duyuruldu. Johnson, Britanya'da 250 yıl içinde görevdeyken evlenen ilk başbakan olmuş olacak. 

Johnson, geçen haftalarda iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Marina Wheeler ile resmi olarak boşanmıştı. 

 

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