Britanya Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Symonds'un ikinci çocukları doğdu

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Symonds'un bebeklerinin dünyaya geldiği duyuruldu.

Çiftin Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, "Başbakan ve Bayan Johnson, bugün erken saatlerde Londra Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğunun doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyorlar" ifadesini kullandı.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten Sözcü, "Çift, tüm bakım ve destekleri için İngiltere Sağlık Sisteminin (NHS) harika doğum ekibine teşekkür ediyor" dedi.

Johnson’ın eşi Carrie Symonds, ilk çocuklarını 29 Nisan 2020’de Londra'daki bir hastanede dünyaya getirmiş, çiftin erkek çocuğu olmuştu.