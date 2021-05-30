Britanya Başbakanı Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds'la "gizli bir törenle" evlendi

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Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın, nişanlısı Carrie Symonds ile Westminster Katedrali'nde gizli törenle evlendiği öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 56 yaşındaki Başbakan Johnson, 33 yaşındaki nişanlısı Symonds'la Westminster Katedrali'nde aile üyeleri ve arkadaşlarının katıldığı 30 kişilik küçük bir törenle evlendi.

Başbakanlık Ofisi, 30 Mayıs pazar günü, Başbakan Johnson'ın Westminister Katedrali'nde evlendiğini doğruladı. Açıklamada "Başbakan ve Carrie Cymonds, dün Westminister Katedrali'nde küçük bir törenle evlendi. Çift, evliliklerini gelecek yaz aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte kutlayacak" ifadeleri yer aldı.

Kuzey İrlanda'daki bölgesel hükûmetin başbakanı ve Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Arlene Foster, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Johnson ve Symonds'ı evlilikleri dolayısıyla tebrik etti.

Symonds ve Johnson'ın ilk çocuğu Wilfred, 29 Nisan 2020'de doğmuştu.