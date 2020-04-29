Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın oğlu dünyaya geldi

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Britanya Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'un bebekleri dünyaya geldi.
Britanya Başbakanlık Sözcüsü, Johnson ve Symonds çiftinin bebeğinin doğduğunu duyurdu. Sözcü, "Bebek ve annesi iyi durumdalar" dedi.
Başbakan Johnson'ın Koronavirüs tedavisinin ardından bugün ilk kez Parlamento'da bulunması beklenirken, bebeğinin doğumu nedeniyle Johnson'ın tedavisi sürecinde de görevi üstlenen Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın gideceği öne sürüldü.
İşçi Partisi'nin yeni lideri Keir Starmer, bebek haberini kutladı.