Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın babası, Fransız vatandaşlığına başvurdu: Avrupa Birliği ile bağ önemli

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Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın babası, Brexit'ten sonra Avrupa Birliği ile bağlarını koruyabilmek için Fransız vatandaşlığına başvurdu.

2016 referandumunda Britanya'nın AB'de kalması için oy kullanan eski bir Avrupa Parlamentosu üyesi olan Stanley Johnson, RTL'de yayınlanan mülakatında ülkeye olan güçlü aile bağları nedeniyle Fransız vatandaşı olmak istediğini söyledi.

Johnson vatandaşlık başvurusuyla ilgili olarak, "Anladığım kadarıyla ben Fransızım. Annem, Fransa doğumlu. Onun annesi ve büyükbabası da Fransızdı. O yüzden benim olanı geri alıyorum. Bu beni mutlu ediyor" diye konuştu.

"Ben her zaman Avrupalı olacağım, bundan eminim" diyen Johnson, "Kimse Britanya halkına Avrupalı olmadığını söyleyemez. AB ile bir bağ olması önemlidir" ifadelerini kullandı.

Boris Johnson, 2016 yılında Brexit kampı için kampanya yapmış ve ülkenin AB'den ayrılmasının en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıkmıştı. Johnson, parti içi seçimlerle Başbakan olmadan önce de "Brexit'i gerçekleştireceğinin" sözünü vermişti.

Boris Johnson dün Britanya parlamentosunda oy çoğunluğuyla onaylanan Brexit sonrası ticaret anlaşmasını imzaladı.