Britanya Başbakanı Boris Johnson, dijital kabine toplantısının telekonferans numarasını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, internet üzerinden yapılan kabine toplantısı sırasında telekonferansa katılımı sağlayan kimlik numarasını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Koronavirüs taşıdığı tespit edildikten sonra kendini karantinaya alan Johnson, Zoom aplikasyonu aracılığıyla Britanya tarihindeki ilk dijital kabine toplantısını gerçekleştirdi.

Johnson, dijital toplantıdan sonra Dominic Raab, Michael Gove ve Jacob Rees-Mogg bakanların da görüldüğü bir ekran görüntüsü paylaştı.

Kısa süre sonra Twitter kullanıcıları Başbakan'ın "Zoom toplantı ID numarasını" silmediğini ve bazı bakanların kullanıcı adlarının görüldüğünü fark etti.

Birçok kişi, "bir sonraki kabine toplantısına" katılabilmek için telekonferansın şifresini bulmaya çalıştı. ID numarası öğrenilse de toplantılara katılmak için hâlâ şifre gerekiyor.

Başbakanlık, dijital kabine toplantılarının güvenli olduğunu ve ID'nin şifre ile korunduğunu ifade etti.