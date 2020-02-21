Britanya Başbakanı Boris Johnson boşanıyor

T24 Dış haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Marina Wheeler ile boşanma konusunda anlaştı. Johnson bir yıldır sevgili olduğu Carrie Symonds ile Başbakanlık konutunda yaşıyor.

Johnson iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Wheeler ile boşanma konusunda anlaşmaya vardı. Ayrılma sürecinde para konusunda bir süredir anlaşamayan ikili, avukatların 10 dakikalık özel bir görüşmesinin ardından boşanmaya yaklaştı.

Yargıç Sarah Gibbons, duruşma hakkında varılan anlaşmayı ve tazminat miktarının kamuya açıklanmayacağını söyledi.

Wheeler ve Johnson'ın 4 çocuğu var.