Britanya ani bir kararla İspanya'yı güvenle seyahat edilecek ülkeler listesinden çıkardı; ülkeye dönünce karantinaya girecek yolcular 'şaşkın'

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İspanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yeniden artmaya başlaması, Britanya'nın seyahat etmek için güvenli ülkeler listesinde değişikliğe gitmesine neden oldu. İspanya’dan gelen yolculara 14 günlük karantina uygulancak.

The Guardian'da yer alan habere göre, İspanya'da son iki günde günlük Covid-19 vakalarının 1000'in üzerine çıkmasının ardından Britanya, seyahat kısıtlaması olmayan ülkeler listesini güncelleme kararı aldı.

Britanya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İspanya; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'ya varan yolcuların 14 günlük izolasyona tabi tutulmayacağı ülkeler arasından çıkarıldı. Bir ülkeyi gerekli olduğu durumda listeden hızlıca çıkaracağımız konusunda açık olmuştuk. "

İspanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Britanya'nın kararına saygı duyduklarını açıkladı.

"İspanya'ya seyahate giden Britanyalılar şaşkın"

İspanya'ya seyahat ettikten sonra hükûmetin dün gece aldığı kararla Britanya'ya döndükten sonra 14 gün zorunlu karantinada kalacaklarını öğrenen vatandaşların "şaşkın ve kafa karışıklığı içinde" olduğu belirtildi. Yolcular, hükûmetin bu konuda daha önce bir uyarıda bulunması gerektiğini düşünüyor.