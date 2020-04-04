Britanya ana muhalefetinde yaklaşık 5 yıl süren Corbyn dönemi sona erdi; İsçi Partisi'nin yeni lideri Keir Starmer oldu

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Britanya'da ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yeni lideri Sir Keir Starmer oldu. Partide yaklaşık 5 yıl süren Jeremy Corbyn dönemi resmi olarak sona erdi.

Starmer, birinci turda oyların yüzde 56'sını alarak partinin yeni genel başkanı oldu. Starmer'ın rakipleri Rebecca Long-Bailey yüzde 28, Lisa Nandy yüzde 16'da kaldı.

Angela Rayner, üçüncü turda oyların yüzde 53'ünü aldı ve partinin genel başkan yardımcısı seçildi.

Starmer, Corbyn liderliğindeki partinin gölge kabinesinde Brexit uzmanı olarak görev yapıyordu. Rayner ise partinin Eğitim Politikaları Sözcüsü'ydü.

Starmer, İşçi Partisi'ne katılmadan önce başsavcılık yapmıştı.

İşçi Partisi'nin yeni liderinin ilk önceliği Boris Johnson'ın tüm partilere yaptığı Koronavirüs'e karşı ortak mücadele çağrısına uymak olacak. Starmer, "Daha öne hayatımızda görmediğimiz bir dönemin ortasında zafer elde ettim" dedi.

İşçi Partisi, geçen aralık ayında yapılan erken genel seçimlerde Muhafazakar Parti'nin başarısız Brexit politikalarına rağmen 1935'den bu yana en büyük yenilgisini almıştı. Corbyn, yenilginin sorumluluğunu üstlenmiş ve görevi bırakacağını duyurmuştu.