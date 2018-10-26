Bristol Üniversitesi obezite ve ölüm oranını ilişkilendirdi

Sibel Deniz / İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Bristol Üniversitesi\'nin öncülüğünde yapılan yeni bir araştırmaya göre, kişinin uzunluğunun kilosuna oranı olan, \"vücut kitle indeksi\"nin (BMI), muhtemel ölüm oranı ile bağlantılı olduğunu gösterdi.

Özellikle, Birleşik Krallık\'ta orta ve yaşlı kesimden gönüllüler ile yapılan çalışmada toplanan veriler (Biobank) olmak üzere 500 bin kişiden alınan ölüm oranı ve ölçü verileri kullanılarak, BMI’deki her bir her metrekare başına beş kilogram artış, ölüm oranında yüzde 16’lık ve kalp hastalarında yüzde 61’lik bir artışla ilişkilendirildi.

Bristol Ekibi, risk faktörleri ve ölüm oranları arasındaki nedensel ilişkileri anlayabilmek için kişinin DNA’sındaki genetik farklılıkları kullanan “Mendel randomizasyonu” denen bir yöntem kullandı.

Bu yöntem, sigara içme, gelir dengesi, fiziksel aktivite ya da sağlıksızlık sonucu yaşanan kilo kaybı gibi karışıklığa neden olan faktörleri ortadan kaldırarak, ölüm oranı üzerindeki BMI etkisinin daha kesin bir şekilde tahmin edilmesini sağlıyor.

Birleşik Krallık Biobank\'tan elde edilen veriyi kullanan ekip, hayatta kalmak için görünen en uygun BMI’nin Mendel randomizasyonu analizine göre düşük olduğunu ve BMI ile ölüm oranı ilişkisinin daha geniş bir BMI aralığında yatay seyrettiğine işaret etti.

Araştırma sonucu, fazla kilolu olmanın bir kişinin kalp hastalıkları ve çeşitli kanser türleri de dahil olmak üzere tüm sebeplere dayanan ölüm riskini arttırdığını doğruluyor.