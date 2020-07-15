Bristol'de devrilen köle taciri heykelinin yerine Black Lives Matter eylemcisi geldi

Britanya'nın Bristol kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında devrilen köle taciri Edward Colston heykelinin yerine heykeli deviren protestoculardan birinin heykeli dikildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, sanatçı Mart Quinn ve ekibi Bristol'de geçen ay protestolar sırasında devrilen 17'inci yüzyıl köle taciri Edward Colston heykelinin yerine protestocu Jen Reid'in heykelini yaptı.

Yeni heykel sabaha karşı saatlerde 10 kişi tarafından Colston'un heykelini devrildiği yere götürüldü. Yetkililer gelmeden hızlı bir operasyonla heykel yeni yerine yerleştirildi. Heykelin yerleştirilmesinin ardından Reid önünde poz verdi.