Brisa’da 1300 işçi eylem yaptı

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın altıncı büyük lastik üreticisi Brisa’da kriz bahanesiyle habersiz işten atılan işçiler, üretimi durdurarak işyerini terk etmeme eylemi yaptı.



Türkiye'nin önde gelen lastik üreticilerinden Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ’de 30'u aşkın işçinin iş akdinin ekonomik kriz gerekçe gösterilerek feshedilmesi üzerine, işten çıkarılmaları protesto etmek için yaklaşık bin 300 işçi eylem başlattı.



‘Üretimi durdurup iş yerini terk etmeme’ eylemine fabrikanın tüm vardiyalarının katıldığı bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Alikahya beldesinde kurulu BRİSA fabrikasında, işverenin ekonomik kriz gerekçesiyle işçi çıkaracağı duyumları ve kimi işçilerin turnikelerde kullandığı kartlarının geçersiz olduğunu, iş akitlerinin feshedildiğini öğrenmeleri üzerine, 08.00-16.00 vardiyasındaki işçiler işyerini terketmeme eylemi başlattı, fabrikaya giren 16.00-24.00 vardiyasındaki işçiler de eyleme destek verdi. Servislerle fabrikaya gelen 24.00-08.00 vardiyası işçileri de işyerine girerek eyleme dahil oldu.



İşten çıkarılan işçi sayısıyla ilgili farklı rakamlar telaffuz ediliyor



Bu arada, Brisa'da kaç işçinin iş akdinin feshedildiği konusunda sendika temsilcileri ile işveren tarafından farklı rakamlar telaffuz edildi.



Brisa'dan İMKB'ye gönderilen açıklamada dünyada yaşanmakta olan küresel ekonomik krizin neden olduğu talep daralması, buna bağlı olarak satışların düşmesi nedeniyle, 32 çalışanın iş sözleşmelerinin sona erdirildiği duyuruldu. Sendika temsilcileri, rakamın daha fazla olduğunu öne sürdü.



İşçiler sayının artmasından endişe ediyor



İşçilerle birlikte fabrikada olan Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Çakar, yaptığı açıklamada, işverenin, ekonomik krizi bahane ederek işçi çıkartacağını bildirdiğini ve mesaiye gelen yaklaşık 20 işçinin turnikelerde iş akdinin feshedildiğini öğrendiğini söyledi.



Çakar, işten çıkarılan işçilerin sayısının henüz tam olarak netleşmediğini, sayının artması yönünde endişeleri olduğunu bildirdi. Çakar, yaklaşık 1300 kişinin çalıştığı fabrikada eylemin ne zamana dek sürdürüleceğinin henüz belli olmadığını kaydetti.



Fabrikada işçilerle birlikte oldan Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan da Brisa'da hoş olmayan, üzücü bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.



Türkiye'de son zamanlarda ekonomik krizin getirdiği sebepler öne sürülerek "işçi kıyımlarının" hızla arttığını vurgulayan Karacan, finans sektöründe başlayan krizin otomotiv sektörüne yayılmasının bu sektörle bağlantılı lastik sektörünü de olumsuz etkilediğini bildirdi.



Karacan, "Elbette bir sıkıntı vardır, çevremizde binlerce işçinin iş akdinin feshedildiğini görüyoruz. Ancak işin sebebi bu olmamalı. Ekonomik krizin getirdiği sebep, yalnızca işçi çıkarılmasıyla bağlantılı tutulmamalı" dedi.



İşverenlerle görüştüğünü, sorunun çözülmesi konusunda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söylediğini ifade eden Karacan, şunları kaydetti:



"Yeter ki çalışanların ekmeğinden olacağı bir durum yaratılmasın. Bu paylaşıma girmeyeceklerini bildirdiler. Biz de 'çözümsel anlamda bir birleşme yoksa şalter indiriyoruz' dedik. Bu bir karşılık vermedir, üretim tamamen durmuş durumda. Taraflar olarak bu işin doğru bir şekilde sonuçlanması için ısrarcılığımızı devam ettireceğiz."



Goodyear Adapazarı fabrikasında üretimdeki gerilemeye de değinen Karacan, "Günlük 21 bin seviyelerinde olan lastik üretimi 9 bin dolayına düştü. Uzun süredir işverenin böyle bir tedbire yönelmesinden korkuyorduk. İşçi çıkararak kriz ortadan kalkacak gözüyle bakamayız" dedi.



