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Brilliant Dadaşova'nın 'Yahşi Güzel' albümü çıkıyor

Dadaşova, bu albümü ile Türkiye’deki ulusal bir kanalda '2 devlet 1 müzik' isimli bir program yapmaya başlayacak

23 Mayıs 2012 20:11

 

Brilliant Dadaşova, tüm şarkılarını dünyaca ünlü müzisyen Alihan Samedov ile seslendirdiği “Yahşi Güzel” isimli yeni albümü bu hafta müzik raflarında yer alacak.
 
Geçtiğimiz yıllarda Zülfü Livaneli’nin daveti üzerine Türkiye’ye gelen ve düet bir çalışmaya imza atan Brilliant Dadaşova yeni albümü “Yahşi Güzel” ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Azerbaycan’ın Ajda Pekkan’ı olarak bilinen sanatçı, dünyaca ünlü sanatçı Alihan Samedov ile yeni bir düete imza attı. Albümdeki 14 şarkının tamamını Samedov ile birlikte seslendiren sanatçı, “Dünyaca ünlü bir müzisyen olan Samedov beni kırmadığı için çok mutluyum” dedi.
 
Kafkaslardan Amerika’ya göç eden Yahudilerin de gözdesi olan Brilliant Dadaşova, bu albümü ile Türkiye’deki ulusal bir kanalda “2 devlet 1 müzik” isimli bir program yapmaya başlayacak.
 
Albümle aynı ismi taşıyan “Yahşi Güzel”in video klibi müzik kanallarında yayınlanmaya başladı. Albüm bu hafta müzik marketlerdeki yerini alacak.

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Brilliant Dadaşovazülfü livanelialihan samedov

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