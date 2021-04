Bright Osayi-Samuel: Babam eskiden beri Fenerbahçe taraftarı

İngiliz futbolcu Osayi Samuel, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan "Günün Röportajı" programının konuğu oldu. Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyette 1 gol kaydeden Bright Osayi-Samuel, maça ilişkin şöyle konuştu:

"Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Gerçek anlamda çok hızlı başladık, baskı yaparken çok hızlıydık, rakibi hataya zorladık. İlk 20-30 dakikalık süre bizim için gerçekten çok iyiydi ve bu sürede de iki gol bulduk. Tabii ki bu da bize özgüven kazandırdı. Skor üstünlüğünü elde ettiğimiz zaman biraz geri çekildik, bu da rakibin baskılı oynamasına sebep oldu. Fakat futbolda bu tarz şeyler normaldir. Üçüncü golü de bulduktan sonra rahatladık, konsantrasyonumuzu bozmadık. Gol yemememiz önemliydi. Herkesin iyi oynadığını düşünüyorum. Bu maçın bir sonraki maçlar için özgüven kazandırması önemliydi."

"Takım içindeki bağ çok kuvvetli"

Takım içindeki birlik ve beraberlik ortamının takım kimyasının oluşmasına doğrudan katkı sağladığına da değinen Samuel, "Buraya ilk imza attığım zaman da söyledim; bu kulübün tutkusu gerçekten çok farklı. Bunu buraya geldiğimde de gördüm. İngiltere'de oynadığım kulüpleri kıyaslamam. Sadece galip geldiğinizde değil, kaybettiğimizde veya berabere kaldığımızda bile takım içindeki bağ çok kuvvetli. Sizin de ifade ettiğiniz gibi deplasmana gittiğimizde herkes Fenerbahçe marşları, şarkıları söylüyor. Bu da takım içindeki kimyayı gösteriyor. Sadece oyuncular değil takım çalışanları, hocalarımız hep birlikte bu atmosferi yaratıyoruz. Bence bu gerçek anlamda çok büyük bir şey. Biz bunu bir silah olarak kullanabiliriz. Gerçekleştirmek istediğimiz hedefler, ligi kazanmak gibi yani bütün gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz için büyük bir silah. Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok iyi karşılandım ve takım arkadaşlarım kendimi hep evimde hissetmemi sağladı. Bu da bana özgüven ve kendimi göstermek için daha çok istek verdi" dedi.

"Babam eskiden beri Fenerbahçe taraftarı"

Maçtan sonraki aile konuşmasına da değinen Osayi-Samuel, "Onlar da çok mutluydu. Babamla konuştum. Kendisi biraz çılgındır açıkçası, her maçı çok ciddiye alıyor. 5-6 gol atsam bile bana yeterli değil, diyor. Her zaman çok çalışmamı istiyor. Oynadığım her maçı birlikte analiz ediyoruz. Genel olarak bütün ailem, ablalarım çok mutluydu. Bunu her hafta yapmamı istiyorlar.

Babam gençlik yıllarında birlikte yaşadığı birinin çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti. Birlikte çok fazla Fenerbahçe maçları izlerlermiş. Dolayısıyla babam eskiden beri Fenerbahçe taraftarı" diye konuştu. (DHA)