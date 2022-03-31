Bridgerton yıldızı, ikinci sezonda seks sahnelerinin nereye gittiğini açıkladı

Netflix’in popüler dizisi Bridgerton’ın yıldızı Jonathan Bailey, neden ikinci sezonda birincide olduğu kadar seks sahnesi olmadığına ilişkin açıklama yaptı. Bailey, ikinci sezonun baş karakterleri arasındaki ilişkide erken fiziksel yakınlaşmanın "doğru olmayacağını" söyledi.

The Independent’ta yer alan habere göre, ikinci sezonu 23 Mart’ta Netflix’ye yayınlanan Bridgerton, bu sezonda Daphne Bridgerton(Phoebe Dynevor) karakterinin abisi Anthony’nin (Jonathan Bailey) aşk üçgenine odaklanıyor.

İkinci sezonu izleyenler, birinci sezona oranla seks sahnelerinin yer almadığına dikkati çekti. USA Today’e konuşan Bailey, “Kate karakteri ve Anthony’nin çok erken fiziksel bir yakınlaşma yaşaması yanlış olurdu” dedi. Bailey, “Seks sahnelerinde kaybettiğinizi daha derin insan anlaşmasında buluyorsunuz” dedi.

İki sezon arasındaki farklılıklardan da bahseden Bailey, “İzleyici şaşırtmak için” dedi.