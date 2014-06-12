T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Brezilya'nın FIFA ile imtihanı

2014 Dünya Futbol Şampiyonası açılışı öncesinde Rio de Janeiro'daki üç havalimanında yer hizmetleri personeli greve gitti. Sao Paolo'da da metro çalışanları iş bıraktı.

12 Haziran 2014 15:11


Sendikadan yapılan açıklamada "9 ay süren yoğun ve başarısızlıkla sonuçlanan görüşmeler sonucunda" grev kararı aldıklarıbilgisine yer verildi. Sendika,çalışanlar için yüzde 12 maaş artışı,2014 Dünya Futbol Şampiyonası sırasında ikramiye ve çalışma şartlarında iyileşme talep ettiklerini duyurdu.

Rio'nun Uluslararası Havalimanı Galeao, iç hat uçuşlarının yapıldığı Santos Dumont ve ucuza yolcu taşıyan “charter” seferlerinin gerçekleştirildiği Jacarepagua grevden etkilenen havalimanları oldu.

Halk FIFA’ya da tepkili

Şampiyona açılışı öncesinde protestolar sürerken ülkenin dört bir yanında insanlar FIFA’ya karşı da tepkili.

"FIFA bizi rahat bıraksın. Bizim şenliğimiz yüzde 100 Brezilyalı." Bu sözlerin sahibi Rio de Janeiro’da yaşayan tüccar Ricardo Ferreira. 1978 yılından bu yana kentin Tijuca semtinde her Dünya Futbol Şampiyonasında Alzirao adında bir sokak şenliği organize eden Ferreira’ya bu yıl ilk defa FIFA’dan bir fatura gelmiş. Faturada, söz konususokak şenliğinde büyük ekrandan maçlar gösterileceği için yayın hakları gerekçe gösterilerek, Ferreira’dan 10 bin dolar talep edilmiş. Olaya Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes’in müdahele ederek FIFA ile irtibata geçmesinin ardından bu faturanın iptali sağlanmış.

Rio’nun dünyaca ünlü Maracana Stadı’nda çalışacak olan garsonlar da FIFA’nın kendilerine ödeyeceği ücretten muzdaripler. İçlerinden Valdo Cardoso, kendilerine verilecek paranın, organizasyonun büyüklüğüne yakışmadığını dile getirirken bu işin sadece ileride yapacağı iş başvurularında, prestij anlamında kendine yarar sağlayacağını ifade ediyor.

Salvador’da FIFA’ya karşı kültür savaşı

FIFA ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Salvador kentinin kendine has bir yemeği olan Acaraje satıcılarınadaturnuva boyunca bu yiyeceği satma yasağı getirmişti. Gerekçe olarak ise bu yemeğin piştiği kızgın yağın futbolseverleri yakma riski gösterilmişti. Fasulye, yengeç eti ve soğan ile yapılan bu yiyeceği beyaz renkli folklorik kıyafetleri ile satan kadınlar ise beklenildiği üzere tepkililer. Söz konusuyiyeceğin statiçinde satışı da bir süre önce FIFA tarafından, sponsorların hakları öne sürülerek yasaklanmış ve burada da Brezilya hükümetinin olaya müdahaleetmesi ile bu yasak kaldırılmıştı.

‘Eğlenceye hazırız’

FIFA ile yaşanan tüm sorunlara, grevlere ve protestolara rağmen hem Brezilyalılar hem de ülkeye gelen yabancılar Dünya Kupası keyfinin bozulmasını istemiyorlar. Rio de Janeiro’daki Maracana Stadyumu önünde eşine az rastlanır kardeşlik manzaraları yaşanıyor.

Alzirao şenliğinin öncüsü Ricardo Ferreira da oldukça iyimser. “Bizde Dünya Şampiyonası bezginliği diye bir şey yok”diyen Ferreira keyiflerinin yerinde olduğunu ve Brezilya Milli Takımı’nı ellerinden geldiğince destekleyeceklerini belirtiyor. Ferreira ayrıca siyasi taleplerin turnuva sırasında değil, ekim ayında gerçekleştirilecek olan devlet başkanlığı seçimlerinde dile getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Dünya Futbol Şampiyonası açılış maçında Alzirao’ya bin kişinin gelmesi bekleniyor. Şenlik için sokaklar süslenmiş durumda. Sahne ve ses sistemi kurulmuş. Ferreira son olarak FIFA’ya bir taş atmadan da edemiyor: “Bizim şenliğimize 30 bin kişi gelecek, FIFA’nın Copacabana’daki resmi şenliğine ise 20 bin kişi bekleniyor. Daha şimdiden Brezilya 1-0 önde”.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Dünya FutbolRioJaneiroPaoloSendikadanUluslararası Havalimanı GaleaoSantos DumontJacarepaguaFIFABrezilyalı.34;Ricardo FerreiraTijucaAlziraoFerreiraJaneiro Belediye Başkanı Eduardo PaesMaracana StadıValdo Cardoso

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24