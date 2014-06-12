Brezilya'nın FIFA ile imtihanı



Sendikadan yapılan açıklamada "9 ay süren yoğun ve başarısızlıkla sonuçlanan görüşmeler sonucunda" grev kararı aldıklarıbilgisine yer verildi. Sendika,çalışanlar için yüzde 12 maaş artışı,2014 Dünya Futbol Şampiyonası sırasında ikramiye ve çalışma şartlarında iyileşme talep ettiklerini duyurdu.

Rio'nun Uluslararası Havalimanı Galeao, iç hat uçuşlarının yapıldığı Santos Dumont ve ucuza yolcu taşıyan “charter” seferlerinin gerçekleştirildiği Jacarepagua grevden etkilenen havalimanları oldu.

Halk FIFA’ya da tepkili

Şampiyona açılışı öncesinde protestolar sürerken ülkenin dört bir yanında insanlar FIFA’ya karşı da tepkili.

"FIFA bizi rahat bıraksın. Bizim şenliğimiz yüzde 100 Brezilyalı." Bu sözlerin sahibi Rio de Janeiro’da yaşayan tüccar Ricardo Ferreira. 1978 yılından bu yana kentin Tijuca semtinde her Dünya Futbol Şampiyonasında Alzirao adında bir sokak şenliği organize eden Ferreira’ya bu yıl ilk defa FIFA’dan bir fatura gelmiş. Faturada, söz konususokak şenliğinde büyük ekrandan maçlar gösterileceği için yayın hakları gerekçe gösterilerek, Ferreira’dan 10 bin dolar talep edilmiş. Olaya Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes’in müdahele ederek FIFA ile irtibata geçmesinin ardından bu faturanın iptali sağlanmış.

Rio’nun dünyaca ünlü Maracana Stadı’nda çalışacak olan garsonlar da FIFA’nın kendilerine ödeyeceği ücretten muzdaripler. İçlerinden Valdo Cardoso, kendilerine verilecek paranın, organizasyonun büyüklüğüne yakışmadığını dile getirirken bu işin sadece ileride yapacağı iş başvurularında, prestij anlamında kendine yarar sağlayacağını ifade ediyor.

Salvador’da FIFA’ya karşı kültür savaşı

FIFA ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Salvador kentinin kendine has bir yemeği olan Acaraje satıcılarınadaturnuva boyunca bu yiyeceği satma yasağı getirmişti. Gerekçe olarak ise bu yemeğin piştiği kızgın yağın futbolseverleri yakma riski gösterilmişti. Fasulye, yengeç eti ve soğan ile yapılan bu yiyeceği beyaz renkli folklorik kıyafetleri ile satan kadınlar ise beklenildiği üzere tepkililer. Söz konusuyiyeceğin statiçinde satışı da bir süre önce FIFA tarafından, sponsorların hakları öne sürülerek yasaklanmış ve burada da Brezilya hükümetinin olaya müdahaleetmesi ile bu yasak kaldırılmıştı.

‘Eğlenceye hazırız’

FIFA ile yaşanan tüm sorunlara, grevlere ve protestolara rağmen hem Brezilyalılar hem de ülkeye gelen yabancılar Dünya Kupası keyfinin bozulmasını istemiyorlar. Rio de Janeiro’daki Maracana Stadyumu önünde eşine az rastlanır kardeşlik manzaraları yaşanıyor.

Alzirao şenliğinin öncüsü Ricardo Ferreira da oldukça iyimser. “Bizde Dünya Şampiyonası bezginliği diye bir şey yok”diyen Ferreira keyiflerinin yerinde olduğunu ve Brezilya Milli Takımı’nı ellerinden geldiğince destekleyeceklerini belirtiyor. Ferreira ayrıca siyasi taleplerin turnuva sırasında değil, ekim ayında gerçekleştirilecek olan devlet başkanlığı seçimlerinde dile getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Dünya Futbol Şampiyonası açılış maçında Alzirao’ya bin kişinin gelmesi bekleniyor. Şenlik için sokaklar süslenmiş durumda. Sahne ve ses sistemi kurulmuş. Ferreira son olarak FIFA’ya bir taş atmadan da edemiyor: “Bizim şenliğimize 30 bin kişi gelecek, FIFA’nın Copacabana’daki resmi şenliğine ise 20 bin kişi bekleniyor. Daha şimdiden Brezilya 1-0 önde”.