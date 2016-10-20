Brezilya'nın eski meclis başkanı tutuklandı

Eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in azil sürecinde aktif rol alan eski Temsilciler Meclisi Başkanı Eduardo Cunha tutuklandı.

Sputnik'in haberine göre, Brezilya’nın başkenti Brasilia’da tutuklanan Cunha’nın devlet bankası Caixa Economica Federal ve petrol şirketi Petrobas’la ilgili konularda milyonlarca dolar rüşvet almak ve bu paraları İsviçre bankalarına saklamakla suçlanıyor.



Petrobas’la ilgili yolsuzluk soruşturmasını saklamak için kullandığı gerekçesiyle geçici olarak 5 Mayıs'ta görevden alınan Cunha, 8 Temmuz'da istifa etmişti. Temsilciler Meclisi de 10'a karşı 450 oy ile Cunha'nın milletvekilliği görevini sonlandırmıştı.