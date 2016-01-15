Brezilya'nın en büyük limanında patlama

Brezilya'da ülkenin en büyük limanındaki zehirli kimyasalların tutulduğu bir kargo deposunda patlama meydana geldi.

BBC'nin haberine göre; ülkenin Santos kentinde meydana gelen olayda kargo terminali ve yakındaki evler boşaltılırken, en az 66 kişi solunum güçlüğü şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, konteynerların içinde bulunan asit ve antiseptiğin yağmur suyuyla temas ederek tepkimeye girdiğini ve patlamanın bu yüzden yaşandığını açıkladı.

Belediye Başkanı Mario Antonieta de Brito, cildi yakabilecek kimyasallar içeren yağmur suyundan uzak durulması çağrısında bulundu.