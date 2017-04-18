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Ekonomi

Brezilya'nın en büyük inşaat şirketine rüşvetten 2.6 milyar dolar ceza

Firmanın eski başkanı Marcelo Odebrecht, rüşvet ödediği için geçen yıl 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

18 Nisan 2017 12:08

Brezilya'nın en büyük yapı ve inşaat şirketi Odebrecht, 13 ülkede yetkililere rüşvet vermekten dolayı toplam 2,6 milyar dolar ceza kesildiğini duyurdu. Şirket, cezanın 2.39 milyar dolarlık kısmını Brezilya'ya, kalan kısmı da İsviçre ve ABD'ye ödeyecek.

Sputnik'in haberine göre Odebrecht şirketi ile davacılar arasında geçen aralık ayında varılan uzlaşmanın ardından, şirketin ödeyeceği ceza miktarının toplam tutarı bugün açıklandı.

ABD'de New York'un Brooklyn bölge mahkemesinde alınan kararın ardından Yargıç Raymond Dearie, Odebrecht'in ödeyeceği ceza miktarını açıkladı. Buna göre şirket, Brezilya'ya 2,39 milyar, İsviçre'ye 116 milyon, ABD'ye de 93 milyon dolar olmak üzere toplam 2,6 milyar dolar ceza ödeyecek.

Odebrecht, geçen yılın aralık ayında, yolsuzluk skandalına karıştığı için özür dilemiş, bunun ardından şirketin eski üst düzey yöneticileri ve yetkilileri tutuklanmıştı.

Firmanın eski başkanı Marcelo Odebrecht, rüşvet ödediği gerekçesiyle geçen yılın mart ayında 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şirketin Arjantin, Şili, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Panama ve Portekiz hükümetleriyle de uzlaşmaya varması bekleniyor.

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