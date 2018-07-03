Brezilya'nın çeyrek finaldeki rakibi Belçika oldu

Belçika - Japonya: 3-2

ROSTOV, (DHA)

STAT: Rostov

HAKEMLER: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba

BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco (Dk. 65 Chadli), Mertens (Dk. 65 Fellaini), Hazard, Lukaku

JAPONYA: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Shibasaki (Dk. 81 Yamaguchi), Hasebe, Inui, Kagawa, Haraguchi (Dk. 81 Honda), Osako

GOLLER: Dk. 69 Vertonghen, Dk. 74 Fellaini, Dk. 90+4 Chadli (Belçika) - Dk. 48 Haraguchi, Dk. 52 Inui (Japonya)

SARI KART: Shibasaki (Japonya)

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Belçika, Japonya\'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu sonuçla Japonya turnuvaya veda etti. Belçika\'nın çeyrek finaldeki rakibi Brezilya olacak.

Galatasaraylı futbolcu Yuto Nagatomo karşılaşmaya Japonya formasıyla ilk 11\'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

48\'inci dakikada topla buluşan Shibasaki orta saha çizgisi üzerinden derinlemesine bir ara pası attı ve defans arkasına koşan Haraguchi ile topu buluşturdu. Haraguchi\'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlara gitti: 0-1.

52\'nci dakikada ceza sahasına şişirilen topu uzaklaştırmaya çalışan Kompany\'nin kafası sonrası Kagawa önünde kalan topu arkasındaki Inui\'ye bıraktı. Inui\'nin kaleyi karşıdan gören bir noktadan sağ ayağıyla yaptığı plase vuruş ağlarla buluştu: 0-2.

69\'uncu dakikada kendi ceza sahasından topu uzaklaştırmaya çalışan Japon savunmasının havaya diktiği topta Vertonghen yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-2.

74\'üncü dakikada Eden Hazard\'ın sol ayağıyla ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Fellaini\'nin yaptığı kafa vuruşu kalecinin solundan ağlarlarla buluştu: 2-2.

90+4\'üncü dakikada Courtois\'ın elle başlattığı oyunda kontra atağa çıkan Belçika\'da sağ kanatta topla buluşan Meunier, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine yolladı. Lukaku topun üzerinden atlarken, meşin yuvarlak Chadli\'nin önünde kaldı. Chadli\'nin vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşma Belçika\'nın 3-2\'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.