Brezilyalı yıldız Neymar, İspanyol basınının gündeminde

İSTANBUL / DHA

İspanyol basını, Real Madrid\'in, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar\'a olan ilgisine geniş yer ayırdı.

Basında yer alan haberlerde, İspanyol ekibinin oyuncularının ve Neymar\'ın bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

Luka Modric\'in sözleri ve Sergio Ramos, Dani Carvahal, Casemiro ve Raphael Varane\'ın mesajları kamuoyunda Neymar Jr.\'ın adım adım Real Madrid\'e geleceği izlenimi uyandırdı.

Dünya Kupası öncesi Brezilya ve Hırvatistan arasında geçtiğimiz günlerle oynanan hazırlık maçından sonra Neymar ve Luka Modric arasında ilginç bir enstantane yaşandı. Modric forma değişimi esnasında gülümseyerek Brezilyalı yıldıza, \"Seni bekliyoruz\" dedi.

REAL MADRİD, BREZİLYALI YILDIZLI PSG\'DEN KOPARMAYA KARARLI

Sezon bitiminden birkaç ay önce konuşulmaya başlayan, zor, karmaşık ve pahalı gibi gözüken PSG\'li yıldızın adım adım Real Madrid\'e yol aldığı İspanyol basını tarafından da dile getirildi. İspanyol basını tarafından Zidane\'ın ayrılma sebeplerinden biri olarak gösterilen büyük transfer yapılmaması, bu yaz gerçekleşecek gibi görülüyor. Madrid ekibinin 300 milyon euro\'dan fazlasını gözden çıkartacağı ifade edildi.

Diğer bir yandan Brezilyalı yıldızın da Paris ekibinden ayrılmak istediği menajeri ve aynı zamanda babası tarafından da doğrulandı.

SERGİO RAMOS: \"KAPIMIZ NEYMAR\'A HER ZAMAN AÇIK\"

Kasım ayında Sergio Ramos\'un da bir İspanyol radyo programına katılıp, \"Bence Neymar bir gün Madrid için oynayabilir. O Madrid\'de oynayabilecek yeteneğe sahip\" ifadeleri de bu transferi güçlendirmişti.

Öte yandan Carvajal, Casemiro ve Varane da üç farklı radyo yayınında bu görüşü desteklemiş ve \"Real Madrid\'de bütün kapılar sonuna kadar açıktır. Dünyanın en iyileri için Real\'de her zaman bir oda mevcuttur\" ifadelerini kullanmışlardı.

NEYMAR UZUN ZAMANDIR REAL MADRİD BAŞKANININ TAKİBİNDE

Ayrıca Real Madrid Başkanı Florentino Perez\'in, Santos Futbol Akademisi\'nden bu yana Neymar\'ı takip ettiği ancak o dönem tam potansiyelinde olmadığı için sözleşme imzalanamamıştı. Ayrıca 2017 Ballon d\'or ödül törenine Cristiano Ronaldo\'yu desteklemek için katılan Perez, o gece Brezilyalı yıldız ile de yakından ilgilenmişti.

CRİSTİANO COŞKUSUNU TAKIM ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞMIYOR

Bu arada İspanyol basınına göre Portekizli\'nin takım arkadaşları ile arasının kötüleşmeye başladığı belirtilirken, geçtiğimiz ay Ronaldo\'nun Neymar transferi ihtimali hakkında, \"Her zaman birinin geleceği konuşuluyor ama kimsenin geldiği yok\" ifadelerini kullandığı belirtildi.