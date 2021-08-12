Brezilyalı yerliler, Bolsonaro'nun soykırım suçu işlediğini belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu

Brezilya’daki yerliler, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun pandemi boyunca 1160’tan fazla ölümden sorumlu olduğunu belirterek soykırım suçlamasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Euronews’da yer alan habere göre, Brezilya yerlilerinden oluşan koalisyon APIB, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe vererek Bolsonaro hükûmetinin pandemi boyunca soykırım ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar işlediğini belirtti.

Dilekçede çeşitli topluluk liderlerinden şikâyetler, resmi belgeler, akademik araştırmalar bulunuyor.

Grubun hukuk koordinatörü Eloy Terena “Brezilya’da insanlığa karşı suç, soykırım ve çevre tahribatı barındıran süreçler olduğuna inanıyoruz. Brezilya adalet sisteminin soruşturma, yargılama kapasitesinin olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, bunu uluslararası topluluğa taşıyoruz” dedi.

Brezilyalı yerliler, Bolsonaro’nun Koronavirüs salgını boyunca ihmali nedeniyle 1160’tan fazla yerlinin ölümüne neden olduğunu belirtiyor.

Bolsonaro, görevine başladığından bu yana üç defa Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şikayet edildi. Ocak ayında yerli lider Raouni Metuktire, Bolsonaro’yu Amazon ormanlarının tahrip edilmesi konusuyla mahkemeye taşımıştı.

Birleşmiş Milletler destekli Uluslararası Ceza Mahkemesi, çoğunlukla soykırım ve savaş suçları üzerine kararlar verdi. Öte yandan mahkeme, 2016 yılında alanını genişleterek büyük çevre ve kültür suçlarını da gündemine aldı.