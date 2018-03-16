Brezilyalı yaşam savunucusu Marielle Franco silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

Brezilya’da şehir konsey üyesi ve yaşam savunucusu Marielle Franco’ya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Franco ve arabayı kullanan Anderson Pedro Gomes yaşamını yitirdi. Arka koltukta oturmakta olan basın görevlisinin ise yaralandığı, ancak hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

PSOL: Politik bir cinayet olasılığını göz ardı edemeyiz

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, PSOL (Sosyalizm ve Özgürlük Partisi-Brezilya), Rio de Janeiro şehir konseyi üyesi Marielle Franco’nun öldürülmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

PSOL, Franco’nun öldürülmesinden üzüntü duyduklarını belirterek, “Politik bir cinayet, yani bir infaz olasılığını göz ardı edemeyiz” dedi.

PSOL, cinayetin titizlikle incelenmesi çağrısında da bulundu.

Binlerce kişi sokaklara çıktı

Telesur’un haberine göre yaşam savunucusu Marielle Franco’nun öldürülmesinin ardından Brezilya’da halklar ülke genelinde sokağa çıktı.

Marielle Franco kimdir?

38 yaşındaki yaşam savunucusu ve şehir konsey üyesi Franco, 2016 yılında en yüksek beşinci oyu alarak konsey üyesi seçilmişti. Maré Favelasından olan Franco, ülkede önde gelen yaşam savunucularındandı.

Franco, Twitter üzerinden geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada polis şiddetini şu sözlerle eleştirmişti:

“Polise atfedilebilecek genç bir erkek cinayeti daha. Matheus Melo öldürüldüğünde kiliseden çıkıyordu. Bu savaşın sona ermesi için daha kaç kişi ölmek zorunda?”