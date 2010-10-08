-BREZİLYALI ÜNLÜ MODEL0 DE SOUZA İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - Brezilyalı ünlü model Caroline Correa de Souza, reklam çekimi için Türkiye'ye geldi. Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde Zürih'ten İstanbul'a gelen 31 yaşındaki Brezilyalı ünlü model, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde güzelliği ve sempatik hareketleriyle dikkati çekti. Türkiye'ye ilk kez geldiğini ifade eden Caroline Correa de Souza, Türkiye'yi tanıma fırsatı bulacağı için çok mutlu olduğunu söyledi. ''Hızlı ve Öfkeli'', ''Yıldız Savaşları 3 - Sith'in İntikamı'' gibi filmlerde de rol alan Brezilyalı ünlü top model, reklam çekimlerinin ardından Türkiye'den ayrılacak.