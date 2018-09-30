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Brezilyalı turistlerin cep telefonlarını 2 şüpheli yakalandı

 Hakan KAYA / İSTANBUL,  (DHA) BEYOĞLU'nda apart daireye girerek iki turistin cep telefonlarını çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 2'si yakalandı

30 Eylül 2018 17:14

 Hakan KAYA / İSTANBUL,  (DHA) BEYOĞLU\'nda apart daireye girerek iki turistin cep telefonlarını çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 2\'si yakalandı. Olay günü 4 şüphelinin kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

 Olay, geçtiğimiz Cuma günü  Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Elektrik Sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Brezilya\'dan tatile gelen Andre Giles ile kız arkadaşı Livis Fernandes\'in cep telefonları kaldığı apart daireye giren hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar  Andre Giles\'i darp ettikten sonra kaçmıştı. Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Ekipler,  hırsızlık şüphelileri Özkan E., Berkan C., Muhammed E. ve Yusuf K.\'yı Hacıahmet Mahallesi, Irmak Caddesi Pir Hüsamettin Sokak üzerinde buldu. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüphelilerden 2\'si kaçarken, Özkan E. ve Berkan C. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Taksim Polis Merkezi Amirliği\'ne getirilen 2 şüpheli çaldıkları telefonu Aksaray\'da sattıklarını söyledikleri öğrenildi.  Polis ekiplerinin kaçan diğer iki şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar ise devam ediyor. 

HIRSIZLARIN KAÇIŞ ANI KAMERADA 

Öte yandan şüphelilerin olay günü kaçarken görüntüleri ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.

(FOTOĞRAF)

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