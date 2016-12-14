Brezilyalı Scarpa'ya devre arası teklif

Brezilya basını, Fenerbahçe’nin Fluminense’de forma giyen 22 yaşındaki Gustavo Scarpa ile ilgilendiğini yazdı. Haberde Fenerli yöneticilerin, ocakta resmi teklif yapacağı belirtildi.

Nabocadogol.comspor sitesi, sarı-lacivertlilerin Fluminense'de forma giyen Gustavo Scarpa ile ilgilendiğini belirtti. 22 yaşındaki yıldız son şampiyon Palmeiras'ın da gündeminde.

2014'ten beri yeşil-kırmızı formayı giyen Scarpa, ikinci sezonunda başarılı bir performans sergiledi.



28 maçta forma giyen genç Sambacı, 5 gol, 6 asistle sezonu tamamladı.



Geçen hafta sona eren 2015-2016 sezonunda ise 25 maçta mücadele eden Scarpa, 8 gol ve 7 asistle göz kamaştırdı.