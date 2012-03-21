Brezilyalı model ATV ile ölüme gitti

T24 - Brezilyalı model ve pilates eğitmeni 35 yaşındaki Rosalva Pontes, Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, antremana giderken kullandığı ’ATV’ olarak bilinen dört tekerli motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu öldü.

Almanya’da yaşayan Brezilyalı model ve pilates eğitmeni Rosalva Pontes, geçen Cumartesi günü 2 ;haftalık tatil için ABD’de işadamı olan erkek arkadaşı 54 yaşındaki Kadir Önel ;ile Bodrum’a geldi. Pontes, bugün saat 12.00 sıralarında, 35 GZ 7992 plakalı ATV ile bir spor salonuna antremana gitmek üzere yola çıktı, Pontes, kaldığı villanın bulunduğu Akdeniz Sokak’ta yokuş inerken, direksiyon kontrolünü yitirdi. ;Kontrolden çıkan ATV, Gold Center Alışveriş Merkezi’nin istinat duvarından düştü. Kask takmadığı belirlenen Pontes, yaklaşık 30 metre yükseklikten beton zemine çakıldı.

Boynu kırılan ve kafatası parçalanan Pontes, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulans ekibinini olay yerinde yaptığı ilk müdahale ardından kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi’nde, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ;yakında bir işyeri ile otelin güvenlik kame

raları tarafından saniye saniye görüntülendiği belirlendi. Kaza ardından Rosalva Pontes’in ;erkek arkadaşı Önel ile 3 arkadaşının ifadelerine başvuran polis, modelin ;Brezilya’daki ailesine ulaşılması için de çalışma başlattı.

'Bodrum aşığıydı'

Acı haberi alarak olay yerine gelen işadamı Kadir Önel, uzun süre yaşadığı şoku üzerinden atamadı. Kız arkadaşı Pontes’in Bodrum aşığı biri olduğunu belirten Önel, "Daha önce de Bodrum’a birlikte gelmiştik. Burayı çok seviyordu. Kendisini yine Bodrum’a götürmemi istedi. Bunu üzerine geçen Cumartesi ABD’den birlikte buraya gelip, arkadaşlarımızı gördük. Sabah birlikte kahvaltı yapmıştık. Kahvaltı sonrası şoförümüz, kendisini kaldığımız villaya bırakmıştı. Antremana gitmek için çıktığında da bu kaza olmuş. Acımız büyük" dedi.

Pontes’in, geçen haftasonunda gezdiği Bodrum koylarında ölüme gittiği ATV ile çektirdiği fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesi "Facebook’ta paylaştığı belirlendi.