Brezilyalı kadının peruğundan 697 gram kokain çıktı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Atatürk Havalimanı'nda yapılan çalışmada, Brezilya uyruklu bir kadının peruğunda gizlenmiş 697 gram kokain ele geçirildi.

DHA'dan Habip Atam'ın haberine göre, Atatürk Havalimanı'nda “profil analiz yöntemi" ile çalışma yapan narkotik polisi, Brezilya uyruklu A.D.D.O'dan şüphelendi. Brezilyalı kadın gözaltına alınarak, havalimanındaki arama odasına götürüldü. Yapılan aramalarda kadının başındaki peruğa gizlenmiş 697 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucunun bulunmasıyla A.D.D.O ile birlikte Brezilyalı kadını karşılamak için havalimanına geldiği belirlenen Lübnan uyruklu J.M. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından, sevk edildikleri Bakırköy Adliyesi'nde tutuklandı.

Peruktaki uyuşturucu araması polis kamerasında

Narkotik polisi tarafında Atatürk Havalimanı'ndaki yapılan arama, polis kameralarına da yansıdı. Görüntülerde elinde makas bulunan bir polisin, Brezilyalı kadının saçına tutturulmuş peruğu incelediği görülüyor. İnceleme yapan polis, A.D.D.O'nun peruğunun altında, koli bandıyla sarılmış bir paket olduğunu belirliyor. Peruğun bağlarını makasla kesen polis, içinde 697 gram kokain bulunan paketi çıkarıyor.