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BREZİLYALI KADININ MİDESİNDE 52 PREZERVATİF İÇİNDE 580 GRAM KOKAİN BULUNDU

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA  Brezilya'dan gelen kadının midesinde prezervatifler içinde kokain ele geçirildi İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta Brezilya Sao Paulo'dan Atatürk Havalimanı'na gelen bir

12 Aralık 2017 15:22

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA 
Brezilya\'dan gelen kadının midesinde prezervatifler içinde kokain ele geçirildi
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık\'ta Brezilya Sao Paulo\'dan Atatürk Havalimanı\'na gelen bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Brezilya uyruklu M.A.D.S.S.\'yi 219 numaralı yolcu köprüsünden çıktığı sırada durdurdu ve evraklarını kontrol edildi. Ekiplerle birlikte Atatürk Havalimanı\'nda bulunan polis noktasına geçen kadının üstünde ve valizinde arama yapıldı.

HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI
Ekipler yapılan aramada M.A.D.S.S.\'nin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk etti. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi çekilerek kontrol edilen M.A.D.S.S.\'nin 52 kapsül halinde 580 gram kokain yuttuğu belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen M.A.D.S.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 Aralık\'ta sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kadının havalimanında polis tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı. 
 
Görüntü Dökümü: 
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(POLİS KAMERASI)
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-Şüpheli M.A.D.S.S.\'nin havalimanındaki görüntüsü
-Midesinden çıkan kokain kapsülleri
-Genel ve detaylar


 

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