Brezilyalı güzel bakterilere yenik düştü

Espirito Santo Devlet Sağlık Sekreterliğinden yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle elleri ve ayakları kesilmek zorunda kalan 20 yaşındaki Bridi'nin durumunun gece yarısı ağırlaştığı ve tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak saat 02.30'da hayatını kaybettiği bildirildi.Açıklamada, Bridi'nin, pseudomonas aeruginosa adı verilen, antibiyotiklere dirençli bir bakterinin neden olduğu enfeksiyonun tedavisi sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar sonucu öldüğü belirtildi.Brezilya basınında yer alan haberlerde, Brezilya güzellik yarışmasında iki kez finale kalan Bridi'nin geçen aralık ayında hastalandığı ve 3 Ocak'ta Serra kentindeki hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Doktorların Bridi'ye önce böbrek taşı teşhisi koydukları öğrenildi.