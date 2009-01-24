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Dünya

Brezilyalı güzel bakterilere yenik düştü

Brezilyalı Miss World finalisti Mariana Bridi'nin bir enfeksiyon nedeniyle önce elleri ve ayakları kesildi, sonra can verdi

24 Ocak 2009 02:00

Brezilyalı manken Mariana Bridi, antibiyotiklere dayanıklı bakterinin neden olduğu genel enfeksiyon nedeniyle tedavi edildiği hastanede feci şekilde can verdi.

Espirito Santo Devlet Sağlık Sekreterliğinden yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle elleri ve ayakları kesilmek zorunda kalan 20 yaşındaki Bridi'nin durumunun gece yarısı ağırlaştığı ve tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak saat 02.30'da hayatını kaybettiği bildirildi. 

Miss World finalistinin elleri ayakları kesildi

Açıklamada, Bridi'nin, pseudomonas aeruginosa adı verilen, antibiyotiklere dirençli bir bakterinin neden olduğu enfeksiyonun tedavisi sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar sonucu öldüğü belirtildi.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, Brezilya güzellik yarışmasında iki kez finale kalan Bridi'nin geçen aralık ayında hastalandığı ve 3 Ocak'ta Serra kentindeki hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Doktorların Bridi'ye önce böbrek taşı teşhisi koydukları öğrenildi.

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