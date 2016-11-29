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Dünya
Deutsche Welle

Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak düştü

Brezilya'nın Chapecoense Real takımının bulunduğu uçak Kolombiya'nın Medellin kenti yakınlarında düştü.

29 Kasım 2016 12:36

Brezilya’nın Chapacoense Real futbol takımının bulunduğu yolcu uçağı Kolombiya’nın Medellin kenti yakınlarında düştüğü Rionegro havalimanı tarafından doğrulandı. Uçak kazasından kurtulanların olduğu belirtiliyor. Uçakta 72 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Kolombiyalı yetkililer, uçağın El Gordo Dağları üzerinde radardan kaybolduğunu ve bu sırada şiddetli yağmur ve fırtına ile kötü hava koşullarının yaşandığını açıkladı.

Brezilya ekibinin Güney Amerika Kulüplerarası Futbol Şampiyonanın final karşılaşmasına gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Bolivya'dan havalandığı bildirilen uçaktaki Brezilya takımı çarşamba günü Kolombiya'nın Atletico Nacional 11 ile karşılaşmak üzere Medellin'e gittiği kaydedildi.

Medellin'deki Jose Maria Cordova de Rionegro Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sağ kurtulanlar olduğu bilgisini paylaştı.

© Deutsche Welle Türkçe
DW/AFP/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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