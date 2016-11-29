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BBC Türkçe

Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak düştü

Kolombiya'nın Medellin havalimanına doğru Bolivya'dan yola çıkan 72 kişilik uçağın kaza yaptığı kaydedildi. Yerel medyanın haberlerine göre uçak, Brezilya'nın Chapecoense futbol takımının oyuncularını taşıyordu.

29 Kasım 2016 11:45

Kolombiya'nın Medellin havalimanına doğru Bolivya'dan yola çıkan 72 kişilik uçağın kaza yaptığı kaydedildi.

Medellin şehrindeki havalimanı Jose Maria Cordova'nın twitter'dan yaptığı duyuruya göre uçakta 9 da mürettabat bulunuyor.

AP haber ajansına göre henüz hayatta kalan olup olmadığı bilinmiyor.

Yerel medyanın haberlerine göre uçak, Brezilya'nın Chapecoense futbol takımının oyuncularını taşıyordu.

AFP haber ajansına konuşan bir yetkili de uçakta Brezilyalı futbolcuların olduğunu teyit etti.

Chapecoense'nin Güney Amerika Turnuvası kapsamında Medellin şehrinde Atletico Nacional'e karşı oynaması bekleniyordu.

Blu Radio'ya konuşan Medellin Belediye Başkanı Federico Gutierrez, kazadan sağ kurtulanların olabileceğini kaydetti.

Yerel saatle gece yarısından önce dağlık bir alanda kaza yaptığı düşülen uçağa doğru yola koyulan Gutierrez, "Büyük çapta bir trajedi" sözlerini kaydetti.

Gutierrez, ambulansların ve arama-kurtarma ekiplerinin yolda olduğunu kaydederken kazaya neyin sebebiyet verdiğinin bilinmediğini söyledi.

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