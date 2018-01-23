Brezilyalı futbolcu Robinho, Sivas'a geldi

Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor\'un prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü isim Robson De Souza (Robinho) Sivas\'a geldi. Robinho\'yu havaalanında kulüp yetkilileri ve yüzlerce taraftar karşıladı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul\'a gelen ve geceyi İstanbul\'da geçiren Robinho ailesi ile birlikte, sabah uçağıya Sivas\'a geldi. Robinho\'yu Nuri Demirağa Havaalanı\'nda yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Robinho, \"Bana anlatılan projeden oldukça etkilendim. Benim için çok doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyum. Çok soğuk havaya rağmen beni buraya karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyorum. Sabırsızlıkla kulübe gitmeyi bekliyorum\" dedi.

Ayrıca Robinho, Roberto Carlos ve Cicinho\'dan kulüp hakkında bilgi aldığını söyledi. Robinho daha sonra Demir Grup Sivasspor Kulüp Tesisleri\'ne gitti. Ardından da sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Robinho için bugün saat 16.00\'da taraftarların katılımıyla 4 Eylül Stadyumu\'nda imza töreni gerçekleştirilecek. Robinho, son olarak Brezilya\'nın Atletico Mineiro takımında forma giymişti. Şubat 2016\'da Çin ekibi Evergrande\'den ülkesinin takımına transfer olan Robinho, geçen sezon çıktığı 37 maçta 9 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Havalanından görüntüler

-Gelişi ve karşılanması

-Yaptığı açıklama

-Taraftarın sevgi gösterileri

-Minibüsle hareketi

(FOTOĞRAFLI)