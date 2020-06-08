Brezilyalı efsaneden Alexander-Arnold'a övgü dolu sözler: Böyle devam ederse dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak

Brezilya ve dünya futbolunun unutulmaz ismi Cafu, Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold hakkında konuştu. Efsane futbolcu, İngiliz savunmacının tarihin en iyisi olabileceğini söyledi.

21 yaşındaki İngiliz savunmacı, 2018’den bu yana Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un vazgeçilmezleri arasında girerken, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de en fazla asist yapan savunmacı olarak tarihe geçti.

Daha önce Alexander-Arnold’un Ballon d’Or’u kazanabileceğini söyleyen bir dönemin efsane sağ beki Cafu, İngiliz futbolunun modern futbolun süper yıldızı olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

"Sansasyonel oyuncu, nadir bir yetenek"

Arnold’un kendisiyle karşılaştırılmasından duyduğu memnuniyeti belirten Cafu, FIFA’ya verdiği röportajda "Sansasyonel bir oyuncu, nadir bir yetenek. Eğer olduğu gibi oynamaya devam ederse, dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilecektir" şeklinde konuştu.

Arnold’un oyun tarzının Brezilyalı futbolculara benzeten Cafu, "Teknik açıdan inanılmaz, kalitesi çok yüksek. Brezilyalılara özgü bir tarzı var. Onu izlemeyi seviyorum. Böyle harika bir takımda oynamak onun gelişmesine çok yardımcı olacak" yorumunda bulundu.